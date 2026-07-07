inchiesta arbitri rocchi risponde alle domande dei pm in procura a milano

Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, si è presentato oggi in Procura a Milano per rispondere alle domande del pubblico ministero. L’indagato, coinvolto in un’inchiesta per frode sportiva, ha fornito chiarimenti sui fatti oggetto di indagine. La convocazione era stata comunicata nei giorni scorsi, e Rocchi ha assistito all’interrogatorio senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. La procura prosegue le indagini sulla vicenda.

Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale e indagato per frode sportiva, ha risposto alla convocazione del pm Ascione presentandosi in Procura della Repubblica a Milano. Rocchi si è dichiarato innocente. L'interrogatorio dell'ex arbitro è durato circa quattro ore, in cui ha negato di aver partecipato alla presunta "combine arbitrale" volta a condizionare le designazioni, in particolare favorendo quella di Andrea Colombo per il match Inter-Bologna e cercando di evitare l'assegnazione di Daniele Doveri ad altri match dei nerazzurri. Al centro dell'inchiesta anche il presunto cosiddetto "sistema delle bussate" con cui Rocchi avrebbe cercato di dare indicazioni alla Sala Var di Lissone bussando al vetro che la separa dall'esterno. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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