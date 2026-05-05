Inchiesta arbitri il pm convoca il responsabile dei calendari Butti | nuova fase per la Procura di Milano

Il pubblico ministero ha convocato Andrea Butti, responsabile dei calendari, nell'ambito di un'inchiesta riguardante gli arbitri. Questa convocazione segna una nuova fase delle indagini condotte dalla Procura di Milano. La richiesta di comparizione si inserisce nel lavoro investigativo in corso, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle accuse.

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