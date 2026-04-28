Il PM dell'inchiesta sugli arbitri Maurizio Ascione destinato ad altro incarico | lascia la Procura di Milano

Il pubblico ministero coinvolto nell'indagine sugli arbitri e il sistema VAR, che include tra gli indagati alcuni ufficiali di gara, si trasferisce dalla Procura di Milano alla Procura Europea a Roma. La sua posizione nell'inchiesta, avviata recentemente, sarà ora gestita da un altro ufficio giudiziario. La decisione riguarda un cambio di incarico all’interno del sistema giudiziario italiano ed europeo.

Il PM Maurizio Ascione, che sta seguendo fin dalla sua apertura l'inchiesta su arbitri e VAR che vede indagati Gianluca Rocchi e altre quattro persone (per ora), lascia la Procura di Milano: è stato destinato ad altro incarico alla Procura Europea a Roma. Il trasferimento dovrebbe essere effettivo in estate, dunque se l'indagine andrà a processo non sarà lui a sostenere il ruolo dell'accusa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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