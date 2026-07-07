Inchiesta arbitri Rocchi respinge tutte le accuse | Nessuna combine per favorire l’Inter

Notizia in breve

L’ex presidente dell’Aia, Rocchi, ha negato tutte le accuse relative a presunte combine per favorire l’Inter. In un comunicato, ha affermato che non ci sono prove a sostegno di tali affermazioni e che nessuna azione illecita è stata compiuta. Rocchi ha ribadito che non ci sono stati accordi o comportamenti illeciti a favore di nessuna squadra. L’inchiesta riguarda presunte irregolarità nelle decisioni arbitrali, ma l’ex presidente ha respinto ogni accusa.