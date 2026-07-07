Inchiesta arbitri Rocchi respinge tutte le accuse | Nessuna combine per favorire l’Inter
L’ex presidente dell’Aia, Rocchi, ha negato tutte le accuse relative a presunte combine per favorire l’Inter. In un comunicato, ha affermato che non ci sono prove a sostegno di tali affermazioni e che nessuna azione illecita è stata compiuta. Rocchi ha ribadito che non ci sono stati accordi o comportamenti illeciti a favore di nessuna squadra. L’inchiesta riguarda presunte irregolarità nelle decisioni arbitrali, ma l’ex presidente ha respinto ogni accusa.
di Francesco Spagnolo Inchiesta arbitri, Rocchi rompe il silenzio e respinge tutte le accuse confermando che non c’è stata nessuna combine per favorire l’Inter. Nel mondo del calcio italiano continua a tenere banco l’ inchiesta sugli arbitri che punta a fare luce sulla regolarità degli scorsi campionati. Al centro della bufera c’è l’ex capo della CAN Gianluca Rocchi, il quale ha deciso di rompere il silenzio per difendersi dalle pesanti accuse della Procura di Milano riguardanti una presunta frode sportiva. L’ex fischietto toscano si è presentato spontaneamente davanti ai magistrati milanesi Maurizio Ascione e Paolo Ielo, abbandonando la precedente linea del silenzio scelta durante lo scorso mese di aprile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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