Incendio in un liceo di Firenze | struttura inagibile e orali della Maturità sospesi

Un incendio ha colpito un liceo a Firenze, causando l’inagibilità dell’edificio e lo stop alle prove orali della Maturità. Il fuoco si è sviluppato al primo piano, danneggiando gli uffici amministrativi e le aule storiche decorate con affreschi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non ci sono segnalazioni di feriti. La scuola rimarrà chiusa fino a nuovo avviso.

A Firenze, l’esame di Maturità si è fermato improvvisamente al liceo Machiavelli Capponi. Il rogo si è originato al primo piano, devastando gli uffici amministrativi e i locali didattici, ambienti storici impreziositi dalla presenza di antichi affreschi. Il personale scolastico, unico presente all’interno del plesso al momento dell’allarme, ha allertato tempestivamente i Vigili del fuoco. Le squadre di soccorso hanno lavorato intensamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, che era stata pesantemente invasa dal fumo. Il dirigente scolastico ha formalizzato la chiusura totale della struttura diffondendo una circolare ufficiale: “Per ragioni di sicurezza sono sospese tutte le attività, compresi gli orali della Maturità che erano in calendario. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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