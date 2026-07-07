Un incendio ha causato ingenti danni nella sala degli affreschi del liceo Machiavelli Capponi a Firenze, portando alla sospensione degli esami di Maturità. Le fiamme si sono sviluppate nella sede storica di Palazzo Rinuccini, in via di Santo Spirito. L'incendio ha interrotto le prove orali, senza segnalare feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Firenze, 7 luglio 2026 – Esami di Maturità interrotti a causa delle fiamme. Giornata proprio da dimenticare quella di oggi al liceo Machiavelli Capponi: un incendio è divampato nella sede storica di Palazzo Rinuccini, in via di Santo Spirito. Tanta paura, danni, stop immediato agli orali di Maturità ed edificio evacuato. L’incendio stamani. L’allarme è scattato alle 7,30 di questa mattina, dunque un po’ prima che iniziassero gli esami. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, giunti rapidamente sul posto, hanno lavorato a lungo per domare le fiamme che si erano sprigionate all'interno del primo piano del palazzo. Il rogo ha colpito con particolare violenza l’ufficio amministrativo e quello della didattica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Incendio al Liceo Machiavelli di Firenze: “Danni ingenti nella sala degli affreschi”. Sospesi gli orali della Maturità

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