Bollate grosso incendio in azienda fiamme e fumo visibili a distanza – VIDEO

Questa sera a Bollate si è sviluppato un grosso incendio in un'azienda, con un’intensa colonna di fumo che si vede da lontano. Le fiamme hanno coinvolto la struttura producendo un fumo denso che si alza nell’aria. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. La dinamica dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Donna bloccata in ascensore per mezzo chilo di droga incastrato nell’intercapedine Quello che sembrava un. A Milano, un ladro che apriva le auto con un jammer per svuotarle, è stato. Un uomo di 43 anni, residente a Bovisio Masciago, è stato arrestato nel pomeriggio di.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Bollate, grosso incendio in azienda, fiamme e fumo visibili a distanza – VIDEO Notizie correlate Leggi anche: Incendio da Sapore di Stelle Bistrò, fiamme e fumo visibili in tutta la città: soccorsi sul posto Maxi incendio: capannone avvolto dalle fiamme, colonna di fumo visibile a distanzaUna densa colonna di fumo si è alzata questa mattina, venerdì 27 febbraio, sopra Manzano.