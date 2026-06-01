Brucia un capannone | fiamme altissime fumo visibile a chilometri di distanza

Notizia in breve

Stamattina un capannone è stato coinvolto da un incendio a Manerbio. Le fiamme sono alte e il fumo nero e denso si è sollevato dalla zona di via San Gervasio, rendendosi visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è ancora stata comunicata sulle cause dell’incendio o sui danni subiti.