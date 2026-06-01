Brucia un capannone | fiamme altissime fumo visibile a chilometri di distanza

Da bresciatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Stamattina un capannone è stato coinvolto da un incendio a Manerbio. Le fiamme sono alte e il fumo nero e denso si è sollevato dalla zona di via San Gervasio, rendendosi visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è ancora stata comunicata sulle cause dell’incendio o sui danni subiti.

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Chi stamattina si trovava nei dintorni di Manerbio ha visto prima il fumo: una colonna densa e scura che saliva da via San Gervasio e si stagliava visibile a chilometri di distanza. Alla sua base, un capannone in piena combustione, con al suo interno centinaia di balle di fieno che alimentavano. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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