Un incendio si è sviluppato all’interno di un istituto scolastico in via Santo Spirito, interessando gli arredi degli uffici al primo piano. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme nell’area amministrativa e in quella dedicata alla didattica. Alcuni affreschi presenti nell’edificio sono a rischio, mentre non si segnalano feriti. Le squadre di soccorso hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Sul posto è stata inviata una squadra che ha effettuato lo spegnimento dell’incendio che ha interessato l’ufficio amministrativo e quello della didattica dell’istituto situati al primo piano dell’edificio. Importante i danni riportati nei due locali dove erano presenti anche degli affreschi. Sul posto richiesto l’intervento anche delle forze dell’ordine. Sono in corso le indagini. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendio all’Istituto Machiavelli, in via Santo Spirito: in fiamme arredi degli uffici, a rischio alcuni affreschi (Foto)

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