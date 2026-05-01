FOTO Rami a rischio caduta operazione di sicurezza a Parco Santo Spirito

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel Parco Santo Spirito ad Avellino dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un albero che si presentava in condizioni di pericolo. Le forti raffiche di vento hanno reso l’albero instabile e potenzialmente a rischio caduta. Sul posto sono stati effettuati controlli e lavori di messa in sicurezza per evitare eventuali incidenti. Nessuna altra informazione sulla durata dell’intervento o su eventuali danni.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Vigili del Fuoco sono intervenuti all’interno del Parco Santo Spirito ad Avellino a seguito della segnalazione di un albero pericolante, reso instabile dalle forti raffiche di vento che hanno interessato la zona. L’allarme è stato lanciato dalla Polizia Municipale, preoccupata per la possibile caduta di rami in un’area frequentata da cittadini. Ricevuta la richiesta, il Comando Provinciale ha inviato una squadra sul posto per effettuare le necessarie verifiche e mettere in sicurezza la zona. I caschi rossi, giunti nel parco, hanno constatato la pericolosità della pianta e sono intervenuti con operazioni mirate alla rimozione dei rami danneggiati e potenzialmente a rischio caduta.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Rami a rischio caduta, operazione di sicurezza a Parco Santo Spirito The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Allarme vento ad Avellino: Vigili del Fuoco intervengono nel Parco Santo SpiritoNella mattinata di oggi, venerdì 1° maggio, intorno alle ore 10:00, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto con una... Nel Santo Spirito il tumore al seno si può trattare senza bisturi grazie alla crioablazione [FOTO]Per la prima volta in Abruzzo una donna con un tumore della mammella a basso rischio potrà essere trattata senza intervento chirurgico.