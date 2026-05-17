Due giovani escursionisti stranieri, di 23 e 24 anni, sono stati trovati morti dopo essere dispersi da diversi giorni nell’area montana di Verzegnis, in provincia di Udine. Le ricerche, durate tutto il tempo, si sono concluse con il ritrovamento del loro corpo, vittime di una caduta da un pendio. La zona, difficile da attraversare, aveva reso complicato il lavoro dei soccorritori, che hanno individuato i corpi senza vita in un’area impervia.

VERZEGNIS (UDINE) - Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche dei due escursionisti stranieri dispersi nell’area montana di Verzegnis, in provincia di Udine. I corpi senza vita dei due giovani, un austriaco di 23 anni e un cittadino statunitense di 24 anni residente in Germania, sono stati individuati ieri mattina dall’elicottero della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, nella zona di Sella Chianzutan, nella conca Tolmezzina e al confine con la provincia di Pordenone. Il ritrovamento Il ritrovamento è avvenuto al termine di una nuova ricognizione dall’alto, dopo una giornata di ricerche - quella di venerdì - condotte sotto la pioggia battente. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Escursionisti dispersi da giorni trovati morti: fatale la caduta da un pendio. Avevano 23 e 24 anni

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