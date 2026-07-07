Nella giornata di domenica, tra le 23 e le 4 di venerdì 10 luglio, è stata sospesa la circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino. Durante questa fascia oraria, l’assessore ai trasporti si è recato in stazione per monitorare la situazione e informare i passeggeri. Il piano straordinario ha previsto misure per contenere i disagi, che sono stati riferiti come contenuti.

Disagi contenuti il giorno uno del piano straordinario predisposto per gestire l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella, sospesa dalle 23 di domenica a fino alle 4 di venerdì 10 luglio per consentire la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino. Un provvedimento che ha riguardato, ovviamente, anche i tanti pendolari della linea aretina e valdarnese. L’intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana, è considerato strategico per la sicurezza della rete ferroviaria cittadina e nazionale e prevede un’operazione complessa che include anche l’impiego di una gru di eccezionale portata, arrivata dalla Virginia per le attività di sollevamento e sostituzione dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "In stazione ad aspettare i passeggeri". L’assessore Boni allo snodo fiorentino

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