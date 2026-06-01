Il sindaco di Sesto Fiorentino ha annunciato ufficialmente i membri della nuova giunta comunale. Sono stati presentati quattro assessori, più altri tre componenti. La comunicazione è avvenuta durante una cerimonia ufficiale, con i nomi dei membri ancora riservati. La composizione della squadra amministrativa sarà ora sottoposta a eventuali approvazioni formali. Nessun dettaglio sui ruoli specifici o le deleghe è stato ancora divulgato.

SESTO FIORENTINO – Il sindaco di Sesto Fiorentino Damiano Sforzi ha presentato la nuova giunta comunale. Ad affiancare il primo cittadino saranno quattro assessori e tre assessore. Vicesindaca sarà Giulia Barducci, alla quale sono state assegnate le deleghe a urbanistica, edilizia privata e convenzionata, vigilanza attività edilizia, politiche di sviluppo con il Polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino. A Irene Falchini sono state assegnate le deleghe a cultura, gemellaggi e cooperazione internazionale, lavoro, pari opportunità e politiche di genere. Fabio Nannini avrà le deleghe ai lavori pubblici e alla mobilità. Chiara Meriggi... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Presentata la giunta di Sesto Fiorentino: 4 assessore e tre assessore

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