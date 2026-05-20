Trasporti rigenerazione urbana e infrastrutture trasferta a Bruxelles per l’assessore Boni
L’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità ha visitato Bruxelles per incontri legati ai trasporti, alla rigenerazione urbana e alle infrastrutture. La trasferta si è svolta con l’obiettivo di discutere questioni legate allo sviluppo di progetti e finanziamenti europei. Sono stati programmati incontri con rappresentanti di istituzioni e enti europei coinvolti in settori strategici per la regione. La visita si inserisce in un percorso di collaborazione tra l’amministrazione locale e le istituzioni comunitarie.
FIRENZE – Missione a Bruxelles per l’assessore regionale a infrastrutture e mobilità Filippo Boni, che ha visitato le sedi istituzionali europee e gli uffici della Regione Toscana ed ha avuto una serie di riunioni con rappresentanti del Comitato europeo della Regioni e della Banca europea degli investimenti oltre ad aver incontrato il Rappresentante permanente aggiunto, ambasciatore Marco Canaparo, e le direzioni generali Dg Regio e Dg Move che si occupano rispettivamente di affari regionali e mobilità. “Sono stati incontri molto proficui – ha commentato Boni – abbiamo parlato di rigenerazione urbana, infrastrutture ma soprattutto di trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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