Trasporti rigenerazione urbana e infrastrutture trasferta a Bruxelles per l’assessore Boni

L’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità ha visitato Bruxelles per incontri legati ai trasporti, alla rigenerazione urbana e alle infrastrutture. La trasferta si è svolta con l’obiettivo di discutere questioni legate allo sviluppo di progetti e finanziamenti europei. Sono stati programmati incontri con rappresentanti di istituzioni e enti europei coinvolti in settori strategici per la regione. La visita si inserisce in un percorso di collaborazione tra l’amministrazione locale e le istituzioni comunitarie.

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