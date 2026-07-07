Due ragazzi di 15 anni sono stati fermati dai carabinieri dopo aver guidato uno scooter senza casco, impennando tra i passanti in via Domenico Fontana nel Vomero. È passata da poco l’una di notte quando il veicolo, una Honda Sh, è stato notato muoversi a zig zag. I giovani hanno tentato di scappare contromano prima di essere fermati.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due 15enni impennano nelle strade del Vomero, a Napoli, e tentano di fuggire dai carabinieri. È da poco passata l’una di notte e i carabinieri notano una Honda Sh con in sella due persone senza casco che percorre via Domenico Fontana impennando. Il mezzo ha una targa polacca e la corporatura esile dei due centauri indica che si tratta di due ragazzini. La paletta si alza, i lampeggianti si accendono ma l’Alt non viene rispettato ed il mezzo accelera. I due sfrecciano tentando di fuggire tra manovre pericolose per se stessi e per le diverse persone che nonostante l’ora sono presenti in strada. La fuga, con alcune vie prese contromano, termina a via Domenico De Dominicis dove i ragazzi vengono bloccati a piedi dopo aver abbandonato l’Honda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - In scooter impennando tra i passanti, poi la fuga contromano: fermati due 15enni

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COME (NON) IMPENNARE UN SH: IMPARO AD IMPENNARE L'SH EP.6

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