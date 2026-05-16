L’inseguimento a folle velocità contromano e l’arresto dopo il tentativo di fuga dalla caserma | fermati due marocchini

Da ilgiornale.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini di origine marocchina sono stati fermati dopo un inseguimento a folle velocità, durante il quale hanno percorso contromano e tentato di sottrarsi all’arresto. L’episodio è iniziato con un inseguimento iniziato in prossimità di una caserma dei carabinieri, quando i due soggetti hanno superato il limite di velocità e ignorato i segnali di stop. Dopo un tentativo di fuga, sono stati fermati e portati in caserma.

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Dopo aver bruciato l’Alt dei carabinieri, si sono resi protagonisti di una fuga a folle velocità per le strade di Sesto San Giovanni (Milano), compiendo una serie di manovre azzardate, prima di capitolare e finire in manette: a essere fermati, a seguito di un pericoloso inseguimento, due pregiudicati marocchini di 22 e 33 anni di età, uno dei quali ha tentato addirittura un ultimo colpo di coda cercando di scavalcare la recinzione della caserma. I fatti si sono verificati durante la notte dello scorso venerdì 15 maggio, quando i carabinieri del nucleo operativo radiomobile, impegnati in un’operazione di controllo del territorio in via Vulcano, hanno intimato l’Alt alla vettura a bordo della quale si trovavano i magrebini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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