Due pistole erano nascoste tra gli scogli del lungomare | fermati due 15enni

Nella giornata di ieri, la polizia ha scoperto due pistole nascoste tra gli scogli del lungomare. Durante un controllo, sono stati fermati due ragazzi di 15 anni. Uno dei minori è stato denunciato, mentre l’altro è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il possesso di armi o oggetti atti a offendere. La scoperta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine lungo la zona costiera.

Ieri la polizia ha denunciato un 15enne e segnalato all’Autorità Giudiziaria un altro minorenne per porto di armi od oggetti atti a offendere.In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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