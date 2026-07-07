Da mercoledì, l’esame alle anche dei neonati tra la quarta e la sesta settimana non viene più eseguito in ospedale a Crema. La sospensione della procedura è stata annunciata da un rappresentante di Sinistra italiana, che ha riferito di aver scoperto la modifica durante la prenotazione di una visita per il proprio bambino. La decisione riguarda esclusivamente questa struttura e non è stata accompagnata da comunicazioni ufficiali o spiegazioni pubbliche.

L’esame alle anche dei neonati, da fare tra la quarta e la sesta settimana? A Crema non si fa più. Ad alzare il coperchio sulla questione è stato Paolo Losco, segretario di Sinistra italiana che, andato in qualità di neo papà a prenotare una visita al figlio, ha scoperto che da mercoledì l’esame a Crema non si fa più. E se si vuole sottoporre il pargolo all’esame, necessario per certificare che la crescita del piccolo è conforme la scelta è duplice: o prenoti una visita a Vigevano (a 86.5 km) e Casalmaggiore (81 km) o paghi un medico privato. L’ Asst ha fatto sapere che l’esame viene sempre fatto nei confronti dei neonati che alla prima visita hanno presentato problemi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In ospedale niente esame alle anche dei neonati: "Un favore ai privati"

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