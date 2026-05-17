Guerra sulle distanze tra gli edifici | Ora i 5 metri non più obbligatori Errore grave a favore dei privati

Una recente delibera urbanistica ha modificato le regole sulle distanze tra gli edifici, eliminando il limite di cinque metri che prima era obbligatorio. La decisione ha suscitato forti reazioni all’interno del Consiglio comunale, con l’opposizione che la definisce un favore ai privati e una decisione che mette a rischio il patrimonio pubblico. La questione ha diviso le forze politiche presenti, alimentando un dibattito acceso sulla gestione e la tutela delle aree urbane.

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