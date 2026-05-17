Guerra sulle distanze tra gli edifici | Ora i 5 metri non più obbligatori Errore grave a favore dei privati
Una recente delibera urbanistica ha modificato le regole sulle distanze tra gli edifici, eliminando il limite di cinque metri che prima era obbligatorio. La decisione ha suscitato forti reazioni all’interno del Consiglio comunale, con l’opposizione che la definisce un favore ai privati e una decisione che mette a rischio il patrimonio pubblico. La questione ha diviso le forze politiche presenti, alimentando un dibattito acceso sulla gestione e la tutela delle aree urbane.
Una delibera urbanistica che divide il Consiglio comunale e che ora l’opposizione definisce "un favore ai privati a discapito del patrimonio pubblico". Al centro dello scontro politico finisce la modifica approvata dalla maggioranza di centrodestra sulle distanze dai confini tra edifici e proprietà pubbliche, discussa giovedì nell’ultima seduta del consiglio comunale e contestata duramente dai consiglieri di opposizione Cristian Fanesi, Samuele Mascarin e Dimitri Tinti. Secondo quanto denunciato dai consiglieri, la delibera introdurrebbe una deroga automatica alle distanze urbanistiche previste dal Piano regolatore generale quando il confinante è una proprietà pubblica, in particolare in presenza di aree destinate a verde pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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