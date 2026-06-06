Dente Cariato il Campidoglio incontra i comitati | Niente svendita ai privati

Il Comune ha incontrato i comitati per discutere della rigenerazione del “dente cariato” di Termini. Durante l’incontro, è stato ribadito che non ci sarà vendita ai privati. La questione relativa all’operazione di riqualificazione urbana resta ancora aperta. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o tempistiche. La discussione prosegue senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.

L’operazione di rigenerazione urbana che interessa il “dente cariato” di Termini è ancora tutta da definire. Dopo la pubblicazione di un “avviso di consultazione preliminare di mercato”, l’amministrazione cittadina si è seduta al tavolo con i comitati e le associazioni che operano nel territorio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma: recupero Dente cariato, Polo civico Esquilino incontra assessore “piu’ proposte al vaglio”A Roma il Polo civico Esquilino ha incontrato l’assessore per discutere delle proposte di recupero di un dente cariato, con l’obiettivo di...

Ex Mercati Generali a Roma, diffida legale al Comune: “No a svendita di aree pubbliche ai privati”Un comitato ha inviato una diffida legale al Comune di Roma riguardo al progetto sugli Ex Mercati Generali, chiedendo di evitare la svendita di aree...

Argomenti più discussi: Esquilino, il dente cariato non si vende, si cura: parte la mobilitazione dei cittadini; Esquilino, quale futuro per il Dente Cariato? Il Comune vuole affidare ai privati, comitati contrari - VIDEO.

Esquilino, il dente cariato non si vende, si cura: parte la mobilitazione dei cittadiniL'ipotesi di affidare a un privato la ristrutturazione dell'immobile degradato che affaccia su Termini, già bocciata dal municipio I, non piace neppure alle realtà del territorio ... romatoday.it

Via il dente cariato di Termini, ma è scontro sulla cura. Il mercato chiede alberghi, i residenti vogliono serviziFin dall'inizio del mandato l'obiettivo è stato valorizzarlo. Abbiamo interloquito con privati per manifestazioni di interesse, ma i progetti non rispecchiavano l'interesse della pubblica ... romatoday.it