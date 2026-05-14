Una nuova iniziativa permette alle persone con Sla di ricevere visite specialistiche direttamente a domicilio. Con il progetto “Ovunque vicini”, i professionisti della salute si recano nelle abitazioni dei pazienti per effettuare controlli e valutazioni mediche. L’obiettivo è rendere più semplice l’accesso alle cure senza spostamenti, garantendo continuità assistenziale. La proposta mira a migliorare la qualità di vita di chi vive con questa malattia, offrendo un servizio che si svolge nel comfort delle proprie case.

Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - La visita specialistica non si sposta, ma arriva a casa. È il principio che guida ‘Ovunque vicini', un'infrastruttura di prossimità che punta a ridurre disuguaglianze territoriali, frammentazione assistenziale e tempi di accesso, mettendo in connessione specialisti, territorio, caregiver e persone con sclerosi laterale amiotrofica (Sla) in un percorso continuo di cura. Promosso da Aisla- Associazione italiana Sla, in partenariato con Fondazione Serena – Centri clinici Nemo, il progetto, che viene presentato martedì 19 maggio, dalle ore 11 alle 13, al Salone d'Onore della Triennale di Milano,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Aisla: con ‘Ovunque vicini' visita specialistica a casa per persona con Sla

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