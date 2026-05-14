Aisla | con ‘Ovunque vicini' visita specialistica a casa per persona con Sla

Da iltempo.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova iniziativa permette alle persone con Sla di ricevere visite specialistiche direttamente a domicilio. Con il progetto “Ovunque vicini”, i professionisti della salute si recano nelle abitazioni dei pazienti per effettuare controlli e valutazioni mediche. L’obiettivo è rendere più semplice l’accesso alle cure senza spostamenti, garantendo continuità assistenziale. La proposta mira a migliorare la qualità di vita di chi vive con questa malattia, offrendo un servizio che si svolge nel comfort delle proprie case.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - La visita specialistica non si sposta, ma arriva a casa. È il principio che guida ‘Ovunque vicini', un'infrastruttura di prossimità che punta a ridurre disuguaglianze territoriali, frammentazione assistenziale e tempi di accesso, mettendo in connessione specialisti, territorio, caregiver e persone con sclerosi laterale amiotrofica (Sla) in un percorso continuo di cura. Promosso da Aisla- Associazione italiana Sla, in partenariato con Fondazione Serena – Centri clinici Nemo, il progetto, che viene presentato martedì 19 maggio, dalle ore 11 alle 13, al Salone d'Onore della Triennale di Milano,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

aisla con 8216ovunque vicini visita specialistica a casa per persona con sla
© Iltempo.it - Aisla: con ‘Ovunque vicini' visita specialistica a casa per persona con Sla
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: A Savona il primo alloggio Aisla per per persone con Sla e famiglie?

Leggi anche: A Savona il primo alloggio Aisla per persone con Sla e famiglie

Temi più discussi: NESSUNA VITA VALE MENO; Aisla: con ‘Ovunque vicini’ visita specialistica a casa per persona con Sla; Aisla: Da Papa Leone oltre 200 persone con Sla, familiari e volontari; Ovunque Vicini – Cura specialistica per le persone con SLA: un incontro promosso da AISLA.

aisla con ovunque viciniAisla: con ‘Ovunque vicini’ visita specialistica a casa per persona con SlaLa visita specialistica non si sposta, ma arriva a casa. È il principio che guida ‘Ovunque vicini’, un’infrastruttura di prossimità che punta a ridurre disuguaglianze territoriali, frammentazione assi ... adnkronos.com

aisla con ovunque viciniOvunque Vicini: nasce il modello di prossimità che connette specialisti e malati di SLAMilano, 14 maggio 2026 - La visita non si sposta. Arriva. È questo il principio che guida Ovunque Vicini: un’infrastruttura di prossimità che punta a ridurre disuguaglianze territoriali, frammentazion ... insalutenews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web