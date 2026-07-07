In arrivo Despar con 126 parcheggi a fine mese l’addio al Diagonal

A Forlì, i due edifici situati vicino alla rotonda di porta Schiavonia saranno demoliti entro la fine del mese. L’intervento prevede la rimozione di strutture che si trovano vicino al centro storico, in un’area molto frequentata e trafficata della città. Contestualmente, sarà aperto un nuovo parcheggio con 126 posti auto, intitolato a Despar. La demolizione segna la fine di un’epoca per quella zona, che cambierà volto con l’assenza degli edifici attuali.

Forlì, 7 luglio 2026 – Lo skyline (e l’anima) di una zona molto frequentata e trafficata di Forlì sta per cambiare definitivamente volto: stanno per essere abbattuti, infatti, i due edifici che si trovano a ridosso del centro storico e che affacciano sulla rotonda a fagiolo in zona porta Schiavonia. Al loro posto sorgerà un unico edificio su un piano. Nel corso degli anni si sono susseguiti alcuni negozi e supermercati ( Centro Giochi 2000 e Coop) negli spazi commerciali mentre ancora vi trova dimora, almeno fino alla fine di questo mese, il Diagonal Loft Club con il suo calendario di incontri e musica dal vivo, capace di richiamare un pubblico affezionato da diverse generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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