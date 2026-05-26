Nuovo Lungomare del Sole | entro fine maggio cantiere liberato fino al Bagno 23 in arrivo due parcheggi
Entro fine maggio, il cantiere del Nuovo Lungomare del Sole sarà liberato fino al Bagno 23. Sono previsti due nuovi parcheggi lungo la zona. La trasformazione urbana e la mobilità sostenibile continuano nella parte sud di Riccione. La fine dei lavori pubblici coincide con una pianificazione speciale per i parcheggi estivi. Inoltre, è stato approvato un intervento privato di riqualificazione ambientale che interesserà viale Torino.
Prosegue il piano di trasformazione urbana e mobilità sostenibile per la zona sud di Riccione. Tra scadenze del cantiere pubblico, una pianificazione straordinaria per i parcheggi estivi e il via libera a un imponente intervento privato di rigenerazione ambientale, il volto di viale Torino si. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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