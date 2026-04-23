Lecce via XXV Luglio chiude | da oggi addio parcheggi e stop auto da fine mese

Da quotidianodipuglia.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecce, via XXV Luglio sarà chiusa al traffico entro la fine del mese, con l’intenzione di sospendere la circolazione veicolare già a partire da oggi. La chiusura comporta la fine dei parcheggi lungo la strada e l’abolizione del transito delle auto. La decisione riguarda la trasformazione della zona, che dovrebbe essere destinata a nuove funzioni. La chiusura sarà effettiva a partire dai prossimi giorni.

La trasformazione è ormai alle porte. Via XXV Luglio a Lecce sarà chiusa al traffico entro la fine del mese e, con ogni probabilità, già a partire dall’inizio della prossima settimana scatterà lo stop definitivo alla circolazione. La macchina organizzativa è già partita: la segnaletica è comparsa da ieri, i tracciamenti avanzano e da oggi la Polizia Locale inizia la rimozione forzata dei veicoli nelle aree interessate dal nuovo piano traffico. Contestualmente scatteranno le rimozioni forzate: i veicoli lasciati nelle aree interessate dalla riorganizzazione della viabilità verranno portati via per liberare carreggiate e spazi destinati alla nuova segnaletica.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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