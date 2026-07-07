Un uomo di 52 anni ha ucciso un 37enne sulla spiaggia libera del Prolungamento a Savona, con un coltello. L’aggressione è avvenuta domenica alle 15:30, davanti a numerosi bagnanti, ed è legata a una disputa per un posto letto. Dopo aver ferito mortalmente la vittima, il 52enne ha chiamato la polizia e si è costituito. La vittima è deceduta poco dopo in ospedale.

Non ce l’ha fatta Yassine Mirinioui, 37 anni, accoltellato intorno alle 15:30 di domenica scorsa sulla spiaggia libera del Prolungamento, a Savona, davanti a diversi bagnanti. Nonostante l’ intervento chirurgico effettuato durante la notte, l’uomo è morto a causa della gravissima ferita all’addome. Martedì a Milano è stato arrestato Renato Mastroianni, 52 anni, che dopo l’aggressione era fuggito per poi rifugiarsi al Bar Trieste di Lambrate, da dove ha chiamato la polizia per costituirsi. Il poliziotto che ha risposto l’ha tenuto al telefono finché una volante non è arrivata a prenderlo, per poi portarlo al commissariato di Lambrate, dove è stato interrogato dalla squadra mobile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Impara a comportarti meglio”: 52enne accoltella e uccide Yassine Mirinioui per un posto letto in spiaggia a Savona, poi chiama la polizia e si costituisce

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