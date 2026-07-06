Impara a comportarti morto per le coltellate in spiaggia | fermato a Milano il killer in fuga Il giallo sulla lite a Savona | cosa hanno visto i testimoni

Un uomo sospettato di aver ucciso un 37enne con coltellate durante una lite sulla spiaggia di Savona è stato arrestato a Milano. L’individuazione è avvenuta dopo che le forze dell’ordine lo hanno rintracciato e consegnato alle autorità. L’uomo è attualmente sotto interrogatorio. La vittima è deceduta in ospedale a seguito delle ferite riportate durante il confronto. I testimoni presenti al momento dell’incidente sono stati ascoltati dalle forze dell’ordine.

È stato rintracciato a Milano l’uomo ritenuto l’accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona, e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato che lo sta sentendo. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima. L’uomo, senza fissa dimora, è morto nella notte, dopo essere arrivato in condizioni gravissime, in arresto cardiaco, all’ospedale San Paolo di Savona. Era stato intubato e trasportato in codice rosso, poi sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza e trasferito in rianimazione con prognosi riservata fin da subito. Ora si cerca l’uomo che lo ha accoltellato durante una lite, fuggito subito dopo il gesto: l’ipotesi di reato è cambiata da lesioni a omicidio. 🔗 Leggi su Open.online

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