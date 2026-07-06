Un uomo di 36 anni è morto in ospedale a Savona dopo essere stato ferito con un coltello durante una lite sulla spiaggia. L’episodio è avvenuto davanti a bambini presenti sul luogo. Il presunto aggressore si è costituito nelle ore successive. La vittima ha subito un intervento chirurgico, ma le ferite sono risultate fatali. La polizia indaga sull’accaduto, senza ancora aver comunicato dettagli sulle cause del conflitto o sull’identità del sospetto.

Il 36enne marocchino è morto in ospedale dopo un delicato intervento chirurgico. È morto nella notte all’ ospedale San Paolo di Savona Yassine Mirinioui, il 36enne di origine marocchina accoltellato nel pomeriggio di sabato sulla spiaggia libera del Prolungamento, al termine di una violenta lite scoppiata davanti a numerosi bagnanti tra cui diversi bambini. Nonostante un delicato intervento chirurgico d’urgenza per le gravi ferite riportate all’addome, l’uomo non ha mai ripreso conoscenza. Poche ore dopo è arrivata la svolta nelle indagini: il presunto aggressore, un 52enne italiano senza fissa dimora, si è consegnato spontaneamente alle forze dell’ordine a Milano, ponendo fine alla fuga iniziata subito dopo l’accoltellamento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Lite sulla spiaggia a Savona, Yassine muore dopo una coltellata davanti ai bambini: si costituisce il presunto aggressore

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