Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 27 | domanda scade oggi 25 maggio assunzioni dove rimarranno posti vacanti LO SPECIALE

Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Il decreto attuativo è stato pubblicato e sarà possibile presentare domanda dal 6 al 25 maggio. Una opportunità in più per il ruolo. a. hanno partecipato a una delle procedure concorsuali per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020 la cui graduatoria sia stata pubblicata entro il 31 agosto 2025, ovvero tra il 1° settembre 2025 ed entro il 10 dicembre 2025. b. hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, quantificato nelle procedure di cui alla lettera a) in almeno 70 punti (almeno 56 punti per il concorso straordinario 2020). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, come funzionano e chi può inserirsi

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