Nelle prime ore di ieri, si è verificato un incidente stradale a Stabbia di Cerreto Guidi, in cui ha perso la vita un ragazzo. La notizia ha avuto un forte impatto sulla società di calcio Lampo Meridien, che ha espresso dolore e incredulità. Il giovane, descritto come una persona eccezionale, è stato ricordato come parte della famiglia del club. La tragedia ha coinvolto e colpito profondamente la comunità locale.

CERRETO GUIDI Nelle prime ore del mattino di ieri è arrivata la notizia della morte di Thomas Rannino, avvenuta in un tragico incedente stradale a Stabbia di Cerreto Guidi, che ha scosso profondamente tutto l’ambiente della società di calcio della Lampo Meridien. Il giovane calciatore era arrivato nel dicembre del 2025 alla corte della società azzurra nella squadra juniores élite allenata da Mirko Giorgetti. Classe 2008, ruolo difensore centrale. Proveniente dalle giovanili del Pontedera. In precedenza, aveva militato nel Fucecchio e Limite Sull’Arno. "Appena arrivato – racconta l’allenatore di allora Mirko Giorgetti – dimostrò subito tutto il suo valore sia come giocatore che come ragazzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Immenso dolore e incredulità : "Ragazzo eccezionale che farà sempre parte della nostra famiglia"

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Substitute bride for a fallen prince,she finds her soulmate greeting her;together they uncover truth

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