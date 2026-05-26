Il Grande Fratello Vip ha riaperto una porta che sembrava chiusa, portando di nuovo insieme Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L’attrice ha dichiarato che un amore come il loro non l’ha mai vissuto e che non vuole perderlo. La coppia si era allontanata in passato, ma ora sembra pronta a ricostruire il rapporto. La notizia ha sorpreso i fan, che non si aspettavano un ritorno così spontaneo tra i due.

Il Grande Fratello Vip ha riaperto una porta che fino a poco tempo fa sembrava definitivamente chiusa. Antonella Elia e Pietro Delle Piane, dopo mesi di distanza, sono tornati a mostrarsi insieme e i video pubblicati sui social in occasione del compleanno di lui hanno immediatamente riacceso le domande sul loro rapporto. La loro storia, iniziata ormai cinque anni fa, aveva attraversato una crisi profonda poco prima dell’ingresso di Antonella nella Casa. Eppure, nonostante la rottura, il reality ha rimesso i due faccia a faccia. Il primo incontro è stato particolarmente difficile per la showgirl, che ha raccontato di aver vissuto quel momento con grande sofferenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Farà sempre parte della mia vita perché un amore come lui non l’ho mai avuto. Non voglio perderlo”: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il riavvicinamento che nessuno si aspettava

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