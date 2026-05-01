Catherine Birmingham ha condiviso le sue emozioni durante una videochiamata con l’avvocato e una deputata, descrivendo il suo stato di prostrazione e il dolore che la sta colpendo. Dopo mesi di tensioni e procedimenti legali, la donna ha parlato della difficile situazione familiare, in particolare della perdita dei figli. La conversazione rivela la profondità della sofferenza provocata da un contesto di conflitto e di processi giudiziari.

Il dolore prende il sopravvento e cancella ogni resistenza. Catherine Birmingham, ormai provata da mesi di tensioni e battaglie legali, racconta la sua fragilità durante una videochiamata con l’avvocato Danila Solinas e la deputata Michela Vittoria Brambilla. «Prima riuscivo a essere forte perché ero con i miei figli», spiega, «ma ora che non sono più con loro, quella forza non ce l’ho più». Le parole arrivano spezzate, segnate da una sofferenza che riemerge ogni volta che il pensiero torna a quella notte di metà febbraio. La donna ammette di non riuscire neppure ad ascoltare l’audio che documenta quanto accaduto nella struttura protetta. Un file che, secondo chi lo ha ascoltato, racchiude tutta la disperazione vissuta dai bambini.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia del bosco, Catherine non ce la fa e racconta tutto: “Senza i miei figli…”. Dolore immenso

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