Il Comune ha approvato un progetto di finanza di progetto per migliorare l’illuminazione pubblica, che prevede la riqualificazione di circa 7.200 punti luce e l’installazione di 130 nuovi impianti. L’obiettivo è rendere più efficiente il servizio attraverso un accordo con soggetti privati.

Dalla riqualificazione di quasi 7.200 punti luce all’installazione di altri 130 nuovi impianti. Sono i principali obiettivi del project financing che il Comune è disposto a stipulare con i privati con l’obiettivo dell’ efficientamento energetico del servizio sul territorio. Per questo motivo è stato dato ufficialmente avvio alla procedura con la pubblicazione di un avviso volto a sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori privati a cui affidare un contratto di rendimento energetico tramite, appunto, project financing. L’iniziativa si inserisce nella pianificazione strategica dell’ente, che ha parallelamente avviato il procedimento per il riscatto degli impianti di proprietà di Enel Sole dislocati sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Illuminazione pubblica. Sì al project financing per renderla più efficiente

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