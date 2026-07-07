Iliad ha introdotto la tariffa Top 30 Mondo, una nuova opzione per il roaming internazionale pensata per ridurre le preoccupazioni sui costi durante le vacanze estive. La proposta mira a rendere più prevedibili le spese di connessione all’estero, offrendo un pacchetto che copre 30 Paesi. La tariffa si inserisce in un momento strategico, pochi giorni prima dell’esodo estivo, e cambia le regole del roaming, eliminando l’ansia di costi imprevisti.

Iliad prova a cambiare di nuovo le regole del roaming internazionale con il lancio di Top 30 Mondo, una tariffa che arriva in un momento strategico, a pochi giorni dall’esodo delle vacanze estive, e che punta a rendere più prevedibili i costi della connessione fuori dall’Italia. L’offerta include infatti 30 GB in roaming in oltre 110 Paesi, Unione Europea compresa, al prezzo di 12,99 euro al mese per sempre, con attivazione disponibile dal 7 luglio al 10 settembre 2026. Per il mercato italiano è un segnale rilevante, perché il roaming extra UE continua a essere uno dei capitoli più critici per chi viaggia: fuori dal perimetro del “Roam Like At Home”, i costi possono salire rapidamente e le opzioni restano spesso frammentate, poco immediate o pensate per chi ha esigenze molto specifiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iliad azzera l’angoscia da roaming con la nuova tariffa Top 30 Mondo

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