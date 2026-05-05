Macchine da guerra avanti tutta mentre il mondo assiste con angoscia e resilienza

Le immagini di veicoli militari in movimento e di operazioni di combattimento si moltiplicano nelle aree di conflitto, mentre la comunità internazionale osserva con attenzione e preoccupazione. Le tensioni si sono intensificate negli ultimi mesi, portando a un aumento delle attività belliche e alla mobilitazione di forze armate. La situazione si aggravata con l’uso di equipaggiamenti pesanti e strategie di guerra che coinvolgono vaste aree.

È giunto il momento di mettere la testa al freddo per tentare di fare il punto della situazione, alla luce degli ultimi sviluppi o meglio della degenerazione delle guerre che si stanno combattendo. È questa un’ operazione di prassi per quanti vanno per mare, ancor più quando la costa è lontana. Iniziarono a far ciò i navigatori arabi – a volte il caso! – con l’uso del sestante, valido per stabilire la posizione in mare dove non si può far conto su punti fermi dell’ entroterra. Per strano che possa sembrare, attualmente avrebbero bisogno di qualcosa del genere, in senso figurato, anche quanti sono coinvolti negli scontri che si stanno ripetendo sulle acque del Golfo Persico, nel tentativo di uscirne attraverso lo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Golfo, rassicurazioni ai mercati mentre la guerra mette alla prova la resilienzaAlla Future Investment Initiative, conferenza di investimento organizzata a Miami su impulso saudita, il messaggio ufficiale rivolto alla comunità... Avanti tutta in Libano. "La guerra continua". Colpito Lince italiano«Le forze militari israeliane hanno eliminato la minaccia di una invasione di Israele da parte di Hezbollah. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Mattia Moreni, scorbutico padano fino agli umanoidi; La filosofa di Oxford Taddeo sui rischi dell'IA in guerra: Uccide e nessuno se ne prende la responsabilità; Giuliana De Sio: Ho rivisto le espressioni di finta commozione di Barbara d'Urso per interpretare il film di Pupi Avati; Pirandello progresso scientifico analisi critica della modernità. Salumificio Menotti. Lyle Workman · I Got Your Back. Promuovere il territorio, lo sport e gli abitanti attraverso le macchine da corsa significa utilizzare il motorsport come leva strategica di marketing territoriale e inclusione sociale. - facebook.com facebook