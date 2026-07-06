Ron si ferma 6 mesi concerto annullato per un problema di salute | Ha contratto un’infezione dovrà curarsi

Un'infezione virale ha portato alla cancellazione di un concerto programmato per il 20 agosto. Il cantautore dovrà fermarsi per sei mesi per curarsi e recuperare. La malattia ha reso necessario uno stop prolungato, impedendogli di esibirsi come previsto.

Un problema di salute ha costretto Ron ad annullare il concerto previsto per il prossimo 20 agosto. Il cantautore, a causa del riacutizzarsi di un’infezione virale, è stato costretto a uno stop forzato di sei mesi durante i quali dovrà occuparsi della sua salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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