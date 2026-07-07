Durante il vertice Nato a Ankara, si è diffusa l'ipotesi che il primo ministro italiano potesse arrivare in serata, mentre si svolgeva la cena tra i leader presenti. Meloni avrebbe mostrato silenzio e irritazione, secondo alcune fonti, preoccupata da possibili sorprese o tensioni. La discussione principale riguarda le risorse finanziarie dedicate alla difesa dell’Ucraina.

nostro inviato ad Ankara È circolata per qualche ora l'ipotesi che oggi Giorgia Meloni potesse decidere di arrivare ad Ankara con più calma, magari in serata mentre era già in corso la cena offerta dal presidente turco Recep Erdogan ai leader che parteciperanno al summit della Nato che quest'anno si tiene ad Ankara. Un appuntamento a cui la presidente del Consiglio si presenta dopo i ripetuti affondi di Donald Trump, l'ultimo solo la tarda sera di domenica, quando in un post su Truth il presidente americano ha pubblicato una foto che lo ritrae con la premier e la scritta "restraining order needed", traducibile con "serve un ordine restrittivo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Il vertice Nato di Ankara. Silenzio e irritazione: Meloni teme l'agguato. La rottura è sui soldi in difesa dell'Ucraina

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