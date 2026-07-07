Sabato 4 luglio, mentre un artista esibiva davanti a 250.000 persone a Tor Vergata, un altro si esibiva alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago. Tra i due artisti si sono verificati scontri pubblici e polemiche legate a un evento chiamato “valzer dei moscerini” al Festival dei Tramonti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui motivi delle tensioni o sui dettagli degli scontri.

Sabato 4 luglio, mentre Ultimo si esibiva davanti a 250000 persone a Tor Vergata, Bobby Solo era atteso per un concerto alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago. Come riportato da varie testate, tuttavia, l’evento è stato annullato «causa chironomidi», ovvero i moscerini che annualmente invadono il lago Trasimeno, scatenando un’accesa polemica tra gli organizzatori e l’entourage dell’artista. Secondo il Festival dei Tramonti, infatti, il cantante avrebbe «scelto autonomamente di non esibirsi senza avvisare l’organizzazione, abbandonando nel pomeriggio la location e motivando il rifiuto con la presenza dei chironomidi». Una decisione, specifica lo staff che «non è in alcun modo riconducibile all’organizzazione, che voleva fortemente lo svolgimento dello spettacolo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il “valzer dei moscerini” tra Bobby Solo e il Festival dei Tramonti: cos’è successo?

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