Il cantante ha annullato il concerto all'ultimo minuto, lasciando gli organizzatori del festival senza preavviso. La motivazione ufficiale riguarda un’improvvisa irritazione causata da moscerini, che avrebbe impedito la sua partecipazione. I promotori si sono detti furiosi per la mancanza di comunicazioni da parte dell’artista e hanno accusato di aver subito un danno. La serata, prevista come evento principale, si è trasformata in un “concerto fantasma”.

Castiglione del Lago (Perugia), 6 luglio 2026 – Quando la notizia del forfait di Bobby Solo ha iniziato a diffondersi, gli organizzatori del Festival dei Tramonti hanno divulgato una nota nella quale spiegano il loro punto di vista. Il tam tam sull’annullamento del concerto ha avuto grande eco anche sui social, dove non sono mancati commenti di forte delusione da parte degli appassionati del noto cantante. La nota. “In riferimento all’annullamento del concerto di Bobby Solo, previsto per sabato 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago – si legge nella nota – la direzione del Festival dei Tramonti precisa che la decisione non è in alcun modo riconducibile all’organizzazione, che voleva fortemente lo svolgimento dello spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bobby Solo e il concerto fantasma per colpa… dei moscerini. I promotori furiosi: “Non ci ha neanche avvisati”

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