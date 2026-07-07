Il Trasimeno arretra di 1,70 metri | E’ il quarto lago d’Italia | va aiutato

Notizia in breve

Il livello del lago Trasimeno è sceso di 1,70 metri in due mesi, attestandosi a -168 centimetri sullo zero idrometrico. Gli ombrelloni sono stati spostati più lontano dalla riva, e il bacino si sta progressivamente prosciugando a causa di una crisi idrica. È il quarto lago d’Italia per estensione e si trova in una condizione critica.