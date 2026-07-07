Il Trasimeno arretra di 1,70 metri | E’ il quarto lago d’Italia | va aiutato

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il livello del lago Trasimeno è sceso di 1,70 metri in due mesi, attestandosi a -168 centimetri sullo zero idrometrico. Gli ombrelloni sono stati spostati più lontano dalla riva, e il bacino si sta progressivamente prosciugando a causa di una crisi idrica. È il quarto lago d’Italia per estensione e si trova in una condizione critica.

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di Sara Minciaroni CASTIGLIONE DEL LAGO (Perugia) Gli ombrelloni si spostano sempre un po’ più in là. Il lago Trasimeno sta perdendo più di un centimetro d’acqua ogni due giorni, ostaggio di una crisi idrica che ha spinto il livello a meno 168 centimetri sullo zero idrometrico. Una quota inferiore di 31 centimetri rispetto a dodici mesi fa. Una flessione che allunga le spiagge, modifica le sponde e ha imposto lo stop ai vecchi traghetti di Busitalia sulla tratta San Feliciano-Isola Polvese, a causa di un pescaggio ormai incompatibile con i fondali. "Il Trasimeno deve diventare un tema nazionale. Non è il lago dell’Umbria ma è il quarto lago d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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