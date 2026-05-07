Acqua bassa al Trasimeno Melasecche | Il lago è in piena emergenza

Il livello delle acque del lago Trasimeno si è abbassato significativamente, portando a una situazione di emergenza. Questa condizione ha influenzato anche l’organizzazione di eventi estivi, come il concerto di Daniele Silvestri, che è stato spostato dall’Isola Maggiore a Tuoro. La modifica delle date e delle location è stata resa necessaria a causa delle difficoltà nei collegamenti lacustri derivanti dal calo delle acque.

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Il basso livello delle acque del lago Trasimeno ha costretto a ripensare l'evento estivo "Moon in June" arrivando alla decisione di spostare il concerto di Daniele Silvestri dall’Isola Maggiore a Tuoro a causa delle difficoltà nei collegamenti lacustri.Sulla questione è intervenuto il capogruppo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Acqua di Montedoglio al Trasimeno, Melasecche: "Ritardi nella pubblicazione dei risultati di campionamento""Ritardi nella pubblicazione dei risultati intermedi del campionamento delle acque di Montedoglio per immissione nel lago Trasimeno". Aperto il “rubinetto” dalla diga di Montedoglio, 200 litri al secondo per salvare il lago TrasimenoTuoro sul Trasimeno (Perugia), 28 febbraio 2026 – Poco dopo le 10 di questa mattina, sabato 28 febbraio, il "rubinetto" della diga di Montedoglio è... Aggiornamenti e dibattiti Acqua bassa al Trasimeno, Melasecche: Il lago è in piena emergenzaIl capogruppo della Lega Umbria è intervenuto a seguito alla decisione di spostare il concerto di Daniele Silvestri dall’Isola Maggiore a Tuoro a causa delle difficoltà nei collegamenti lacustri ... perugiatoday.it L'acqua bassa ferma i traghetti, niente Isola Maggiore per Moon in JuneSilvestri si sposta al Campo del Sole. La direttrice artistica Marcagnani: Situazione che apre una riflessione sullo stato del lago e sulle prospettive future ... perugiatoday.it