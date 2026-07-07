Il tramonto degli dei | Ronaldo Neymar fuori stasera il destino di Messi

In questo Mondiale, due tra i più celebri calciatori sono usciti dal torneo: uno non è più in campo, l'altro è stato eliminato. La competizione si avvia a definire il destino di un altro grande nome. La sconfitta e l’eliminazione di questi giocatori segnano un passaggio importante nel calcio internazionale. La fase finale si avvicina e le sorti di altri protagonisti sono ancora da decidere.

Questo Mondiale verrà ricordato per sempre come lo spartiacque generazionale del calcio moderno. Nel giro di pochi giorni, il torneo ha salutato due dei più grandi idoli del calcio. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo e il Brasile di Neymar sono stati eliminati, chiudendo nel modo più amaro quello che, con ogni probabilità, passerà alla storia come l’ultimo ballo mondiale di queste due leggende. Vedere CR7 e O Ney abbandonare il terreno di gioco in lacrime è l’immagine simbolo di un’era dorata che sta inevitabilmente volgendo al termine, lasciando spazio alle nuove generazioni che avanzano. L’ultima leggenda in corsa: Messi sfida la storia contro l’Egitto. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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