Jannik Sinner ha superato i 10 milioni di euro di guadagni complessivi quest’anno, tra premi e sponsorizzazioni. La sua posizione nel ranking ATP ha attirato numerosi contratti pubblicitari, con accordi che superano di gran lunga i premi vinti nei tornei. Rispetto ad altri atleti di alto livello, il suo business legato agli sponsor si configura come uno dei più redditizi nel mondo dello sport, con contratti che continuano a crescere.

Jannik Sinner continua a dominare il tennis mondiale anche dal punto di vista economico. I risultati ottenuti negli ultimi mesi, uniti alla leadership nel ranking ATP, hanno aumentato in modo significativo i suoi guadagni tra montepremi e sponsorizzazioni. Ma il dato più rilevante riguarda proprio la differenza tra quanto incassa in campo e quanto invece arriva dai contratti commerciali. Sinner ha già superato i 40 milioni di euro complessivi di premi in carriera soltanto attraverso i risultati ottenuti nel circuito ATP. Una cifra destinata a crescere rapidamente grazie ai successi negli Slam, nei Masters 1000 e nelle ATP Finals, ma in realtà la fonte di guadagno più alta è un’altra. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sinner come Ronaldo e Messi, il business degli sponsor supera i premi sportivi

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