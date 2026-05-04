Cafu elogia Neymar | Tecnicamente è sempre stato superiore a Ronaldo e Messi

Cafu, ex difensore del Milan e leggenda del calcio brasiliano, ha espresso un giudizio positivo su Neymar, affermando che dal punto di vista tecnico è sempre stato superiore a Ronaldo e Messi. Le sue parole sono state riferite in un contesto in cui si discute del ruolo del giocatore brasiliano come potenziale leader della nazionale ai prossimi Mondiali. La stima pubblica di Cafu si concentra sulle capacità tecniche di Neymar, senza ulteriori commenti o analisi.

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