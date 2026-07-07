Il Torino punta ancora su Pellegri | niente Serie B rientro a settembre

Il Torino ha deciso di non mandare Pellegri in Serie B e prevede il suo rientro a settembre. La società sta valutando il mercato degli attaccanti, con Adams e Kulenovic in bilico. Il Padova ha tentato di acquistare Pellegri, ma ha dovuto rinunciare.

Le idee di Petrachi sul mercato degli attaccanti: in bilico Adams e Kulenovic, Pellegri non andrà in Serie B. Il punto sui granata. Il Padova ci ha provato, ma ha dovuto alzare bandiera bianca quasi subito. Pietro Pellegri non scenderà in cadetteria: il centravanti, in caso di partenza, prenderebbe in considerazione soltanto offerte dalla Serie A. La realtà dei fatti, tuttavia, è ben diversa: l’attaccante è felice di restare in maglia granata. Secondo Tuttosport, il direttore sportivo Gianluca Petrachi e il nuovo tecnico Ignazio Abate credono fermamente nelle sue qualità e sono pronti a scommettere sull’ennesima rinascita sportiva dell’ex enfant prodige. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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