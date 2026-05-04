Infortunio sul lavoro niente certificato finale per il rientro | le novità su certificati e ripresa dell’attività Circolare INAIL

L'INAIL ha pubblicato la circolare n. 17 del 29 aprile 2026, che introduce nuove istruzioni riguardanti la certificazione medica in caso di infortunio sul lavoro e le procedure per la ripresa dell’attività lavorativa. La circolare fornisce indicazioni specifiche sulla mancanza di un certificato finale necessario per il rientro e sulle modalità di gestione delle certificazioni mediche durante il periodo di convalescenza.

Con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’INAIL fornisce nuove istruzioni operative sulla gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro e sulle modalità di ripresa dell’attività lavorativa. Le indicazioni tengono conto dell’estensione della tutela a nuove categorie di assicurati, della digitalizzazione delle procedure e dell’utilizzo di strumenti di sanità digitale anche in ambito medico-legale. La certificazione medica deve essere trasmessa telematicamente all’INAIL da qualsiasi medico o struttura sanitaria che presta la prima assistenza al lavoratore. Il riferimento è il Modello 1SS, utilizzato sia per il primo certificato sia per quelli successivi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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