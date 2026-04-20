Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Artem Dovbyk anche per la prossima partita contro Bologna, a causa di un problema che richiede un'ecografia. La decisione sul suo rientro sarà presa in base ai risultati degli esami medici. Nel frattempo, il tecnico non potrà contare sulla punta ucraina per la sfida in trasferta. La squadra si prepara senza l’attaccante, che resta in dubbio per le prossime gare.

Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare ad Artem Dovbyk anche per la trasferta di Bologna. L’attaccante ucraino, fuori dai giochi dal 6 gennaio scorso, è ancora alle prese con il percorso di recupero post-operatorio seguito alla lesione miotendinea della coscia sinistra rimediata nella sfida contro il Lecce. Dopo il fallimento della terapia conservativa iniziale, la punta si è sottoposta a un intervento chirurgico correttivo. Nella giornata odierna, il calciatore effettuerà un’ulteriore ecografia di controllo: l’esame sarà decisivo per stabilire il cronoprogramma del rientro in gruppo e capire se l’ex Girona potrà disputare almeno uno degli ultimi match stagionali.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, giallo Dovbyk: ecografia decisiva per il rientro. Gasperini ancora senza punta

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