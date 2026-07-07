il sostituto

In una riunione urgente, Forza Italia ha discusso di un emendamento presentato da Fratelli d’Italia che amplia l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche. La questione ha causato tensioni all’interno della maggioranza. Nel frattempo, una classifica aggiornata dei sindaci e governatori più apprezzati vede al primo posto la prima donna nella storia di Firenze.

Intercettazioni, tensione in maggioranza: riunione urgente di Fi sull’emendamento di FdI che amplia l’utilizzabilità dei nastri La classifica dei sindaci e governatori più apprezzati: Funaro (Firenze) è la prima donna di sempre al primo posto. Decaro il presidente più gradito Linea operativa. Prima del summit, Erdogan apre il forum dell’industria Obiettivo: centinaia di mld in accordi e acquisti per tutti Bari, 7 lug. - (Adnkronos) - Al centro dei presunti reati di false comunicazioni sociali e due di bancarotta che vedono sotto inchiesta, da parte della Procura della Repubblica di Bari, la gestione del Bari Calcio (Società Sportiva Bari), di proprietà della famiglia de Laurentiis, c'è la cessione, a luglio del 2023, del portiere Elia Caprile dalla società pugliese alla società correlata del Napoli per circa 2,2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Caccia al SOSTITUTO di MANU KONE: ho DUE NOMI!

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