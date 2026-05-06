Calciomercato Juventus | via Bremer? 3 nomi per il sostituto

La Juventus sta considerando diverse opzioni per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione, con particolare attenzione ai ruoli di difensore centrale. Secondo le ultime notizie provenienti da Torino, il direttore sportivo e l’allenatore stanno valutando alcuni profili di giocatori di livello, mentre si discute anche del possibile addio di uno dei difensori attuali. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati ancora definiti i nomi ufficiali.

La Juventus lavora anche sulla difesa la prossima stagione. Il direttore Damien Comolli e il tecnico Luciano Spalletti, secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Torino, starebbero valutando profili importanti per il ruolo di difensore centrale. Il futuro della retroguardia bianconera dipende dal mercato in uscita e dalla situazione legata a Bremer. Il difensore brasiliano, in caso di offerte importanti potrebbe anche partire. Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche per questo, Luciano Spalletti avrebbe già indicato il suo obiettivo principale per la difesa: Kim Min-jae. Il centrale coreano ha perso il posto da titolare nel Bayern Monaco e sarebbe ben contento di riabbracciare l’allenatore che lo ha lanciato ad alti livelli.🔗 Leggi su Sportface.it

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