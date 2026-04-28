A Napoli si sta valutando un possibile cambio nel reparto centrocampo, con l’attenzione rivolta a un giocatore del Benfica. La società portoghese ha richiesto 35 milioni di euro per il trasferimento, mentre il club partenopeo monitora la situazione e pianifica eventuali mosse. Nel frattempo, si fanno già i nomi di un’alternativa concreta per sostituire Anguissa, che potrebbe lasciare la squadra.

Richard Rios diventa l’alternativa concreta al centrocampo azzurro: il Benfica chiede 35 milioni, il Napoli osserva e programma. Anguissa potrebbe partire. Rios nel mirino: gli scout del Napoli hanno deciso. Giovanni Manna non aspetta. Gli emissari della società azzurra hanno seguito Richard Rios in tre partite consecutive, inclusa l’ultima contro il Moreirense, e i rapporti sono stati positivi. Il centrocampista colombiano del Benfica rappresenta una soluzione concreta per il calciomercato estivo del Napoli, anche se la concorrenza è agguerrita. Roma, Inter, Manchester United e Fulham hanno già messo gli occhi sul giocatore. La valutazione del Benfica è fissa: 35 milioni di euro non sono negoziabili.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Anguissa via? Spunta già il sostituto

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