il sospetto alessandro gassmann nel nuovo crime thriller sky original

Alessandro Gassmann entra nel cast de Il Sospetto, il nuovo crime Sky Original con Claudia Pandolfi atteso su Sky e NOW. Alessandro Gassmann si unisce al cast del nuovo crime Sky Original IL SOSPETTO Raggiunge sul set Claudia Pandolfi, protagonista già annunciata. Nel cast anche Ginevra Francesconi, Francesco Colella e Francesca Inaudi Arrivano dal set appena chiuso, a Viareggio, le primissime foto di un nuovo progetto originale. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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